May tenta tutto per salvare l'accordo Brexit, incontro con Merkel

Berlino, (askanews) - Theresa May è stata ricevuta a Berlino dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. La premier britannica sta compiendo un tour delle capitali europee, nel tentativo di salvare il suo accordo sulla Brexit, il giorno dopo avere rinviato il voto del Parlamento britannico per il timore di un risultato negativo.

May ha già incontrato all'Aja il premier olandese Mark Rutte e dopo Berlino si recherà a Bruxelles per incontrare il capo del Consiglio europeo Donald Tusk e il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. Obiettivo è ottenere "rassicurazioni" che l'Ue non tenterà di imporre una clausola di "backstop" alla frontiera irlandese. Il presidente della commissione Ue davanti al Parlamento di Strasburgo ha affermato:

"Sono sorpreso, perché abbiamo raggiunto un accordo il 25 novembre con il governo britannico. Sembra che ci siano degli ostacoli proprio alla fine della strada"

"Vedrò May questa sera e devo dire qui al Parlamento, come ho fatto prima davanti a questo Parlamento, che l'accordo che abbiamo raggiunto è il migliore possibile, l'unico accordo possibile".