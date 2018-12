Venezia, i cani protagonisti al Teatrino di Palazzo Grassi

Il pitone lotta per non essere catturato, video diventa virale

Padang Pariaman (West Sumatra), (askanews) - Un gruppo di uomini in un villaggio dell'Indonesia cerca di catturare un pitone di 8 metri. Il serpente a sua volta lotta per non farsi catturare e avvolge uno degli uomini tra le sue spire, ma solo per poco, perché alla fine verrà catturato. Il video, girato il 22 novembre da uno dei residenti, è divenuto virale, con oltre un milione di ...