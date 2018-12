Brexit, verso la catastrofe del divorzio senza accordo

Londra (askanews) - La premier britannica Theresa May ha confermato il rinvio del voto parlamentare sull'accordo con la Ue sulla Brexit. "L'accordo sarebbe respinto con un margine significativo ... di conseguenza rinvieremo il voto previsto per domani" ha detto la premier in Parlamento.

May ha annunciato che incontrerà i leader europei e la Commissione europea prima del vertice Ue di giovedì per discutere le "profonde preoccupazioni" britanniche sulla questione del confine irlandese. May ha detto che cercherà "assicurazioni" dai colleghi Ue sulla Brexit. Ma da Bruxelles, poche ore prima le dichiarazioni di May, la portavoce dell'Unione Europea Mina Andreeva aveva lasciato poche speranze: "La nostra posizione non è cambiata e per quel che ci riguarda il Regno Unito lascerà l'Unione europea il prossimo 29 marzo" ha detto la portavoce.

May dal canto suo ha anche affermato che il governo di Londra può accelerare i preparativi per una Brexit senza accordo con l'Unione europea.

"Per quanto non riusciamo a trovare un accordo, il rischio di un 'no deal' accidentale aumenta. Quindi il governo accelererà il suo lavoro preparatorio per quel potenziale esito" ha detto May parlando alla Camera.

Proprio oggi, prima delle dichiarazioni al parlamento di May, la Corte di giustizia europea ha stabilito che la Gran Bretagna sarebbe libera di ripensarci unilateralmente e di restare nell'Ue anche senza un accordo con gli altri governi dei Ventotto, alimentando le speranze di quanti nel Regno Unito vorrebbero annullare l'intero processo di Brexit.