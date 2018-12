Manovra, Di Maio: le imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise

Roma, (askanews) - Il governo giallo-verde ha aperto una nuova fase di dialogo e confronto con le parti sociali in parallelo con le decisioni che stanno per essere prese sulle novità da introdurre alla manovra, all'esame del Senato. Anche se la partita cruciale poi sarà quella con l'Europa per evitare la procedura di infrazione.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi i sindacati (Cgil, Cisal, Cisl,

Confsal, Ugl e Uil), assicurando che anche in futuro "si terrà conto" delle loro proposte e ci saranno "incontri periodici" anche se la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, ha detto che non c'è stata "nessuna risposta di merito" sulle questioni in campo, ma Conte si è limitato ad ascoltarli.

Intanto, il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato al Viminale i rappresentanti delle imprese e a Milano Confindustria Lombardia. Un incontro simile con le imprese lo avrà l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, l'11 dicembre.

Una cosa è sicura, ha avvertito il ministro dello Sviluppo economico parlando a margine della firma di un protocollo con la regione Lazio al Mise, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero non si toccano, smentendo così le indiscrezioni stampa sulla trattativa con Bruxelles.

"Si sta chiedendo all'Italia di rinunciare alle uniche due misure che sono irrinunciabili perché se non aumentiamo le pensioni minime e non mandiamo in pensione chi ne aveva diritto prima della Fornero, non diamo lavoro a chi non ce l'ha e non aiutiamo le imprese, alla fine la domanda interna non crescerà e nemmeno il Pil".

E sull'incontro tra il vicepremier Matteo Salvini, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia e le associazioni imprenditoriali... "Penso che tutti i ministri abbiano il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ora ci aspettiamo i fatti, e i fatti si fanno al Mise", ricordando il suo incontro in programma con le imprese.

Salvini ha subito replicato: "A me interessa la sostanza, io incontro, ascolto, trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che il governo nel suo complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo".