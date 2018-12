Proteste a Cop24: un coro di risate interrompe la delegazione Usa

Katowice (askanews) - Un coro di risate ha interrotto la delegazione americana a Katowice, in Polonia per COP24, la conferenza Onu sul clima. I manifestanti hanno poi occupato la scena e argomentato i motivi della protesta rivolta alla delegazione inviata da Donald Trump per promuovere le energie da combustibili fossili e il nucleare. Tutte fonti di energia su cui i manifestanti invitano a disinvestire.

Il vertice è entrato nella fase finale in un clima di tensione: Stati uniti, Russia, Arabia Saudita e Kuwait non hanno accolto il rapporto dell'Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) sui cambiamenti climatici che gli stessi Stati avevano commissionato. Il rapporto spiega le conseguenze che subirà il Pianeta con l'aumento delle temperature globali.