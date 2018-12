Veronica Pompeo propone connubio tra musica e teatro

Startup italiane alla carica. Il Ces a Las Vegas? È solo l'inizio

Milano (askanews) - L'Italia si prepara a partire per il Ces di Las Vegas, in scena dall'8 all'11 gennaio, la più importante fiera dedicata alla tecnologia al mondo, alla ricerca di visibilità e investitori per le startup selezionate da Tilt(Teorema Incubation Lab Trieste), il progetto in cui il privato, Teorema (realtà di primo piano nel mondo della tecnologia digitale), e il pubblico, Area ...