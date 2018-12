Jovanotti trasforma l'estate in una grande festa sulla spiaggia

Milano, (askanews) - Non un semplice concerto, ma un'intera giornata da passare in spiaggia fra musica, eventi, ballo e divertimento. È la nuova formula con cui Lorenzo Jovanotti tornerà a incontrare il suo pubblico quest'estate. Un tour fra le più belle spiagge italiane che verranno trasformate in una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un happening. È il "Jova beach party".

"Una giornata della vostra vita dedicata a una idea di mondo, una giornata dove le cose si toccano e toccandole in qualche modo crei un contatto con quella cosa lì, che non influirà

tanto sulla cosa quanto su di te e questo mi piace".

Il tour avrà anche un'altra missione al fianco del Wwf: lottare contro l'inquinamento da plastica.

JOVA BEACH e il WWF PlasticFree Tour, saranno quindi insieme nell'estate 2019 per sensibilizzare l'opinione pubblica e offrire soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali.