L'Aeronautica militare ha presentato il calendario 2019

Roma (askanews) - Dodici mesi con storie e immagini che sintetizzano come l'Aeronautica Militare sia utile al Paese. L'arma azzurra ha presentato il 5 dicembre 2018 a Roma il calendario 2019 che spiega come i suoi uomini e mezzi vengano impiegati, assieme ai colleghi delle altre forze armate, per garantire la sicurezza della nazione e di tutti noi.

Il capo di stato maggiore dell'Aeronautica, Alberto Rosso.

"Abbiamo cercato di coniugare le caratteristiche dell'Aeronautica, i suoi valori, le sue tradizioni, la sua storia, i suoi uomini e la tecnologia. Quindi gli uomini e le donne dell'Aeronautica che per il Paese sono una risorsa fondamentale, coniugati assieme alla tecnologia e l'Aeronautica è orgogliosa di essere all'avanguardia nella tecnologia e nell'innovazione. L'insieme di questi due fattori dà la qualità del prodotto che l'Aeronuatica è in grado di offrire al Paese".

Per la prima volta il calendario è anche interattivo, grazie a un'applicazione che consente di visualizzare per ogni mese un video dedicato alle capacità e alle attività della Forza Armata. Scaricando sul proprio smartphone, l'app "Rivista Aeronautica" e puntando una specifica immagine su ciascuna delle pagine del calendario, il lettore si troverà nel mezzo di una missione di difesa aerea, o di salvataggio, o su un aereo da trasporto. Obiettivo: far conoscere a tutti il lavoro fatto dagli aerei e dal personale dell'Aeronautica per la salvaguardia dei cittadini.