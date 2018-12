Golden Globe, guidano le nomination Vice e A Star is born

Roma, (askanews) - "Vice - L'uomo nell'ombra" di Adam McKay, che in Italia uscirà il prossimo 3 gennaio, conquista il maggior numero di nomination ai 76esimi Golden Globe, i premi della stampa estera di Hollywood che saranno assegnati il 6 gennaio.

Il film su Dick Cheney con Christian Bale ha ottenuto sei candidature tra cui quella per la miglior commedia, il miglior regista, l'attore protagonista e gli attori non protagonisti Amy Adams e Sam Rockwell.

Seguono, con cinque nomination, "La favorita" di Yorgos Lanthimos che candida tra le attrici sia Emma Stone che Rachel Weisz, "Green Book" di Peter Farrely e "A Star is Born" di Bradley Cooper con Lady Gaga: miglior film drammatico, regia e attore lo stesso Cooper e la cantante migliore attrice e autrice del brano "Shallow". Diverse candidature anche per "Black Panther", "Il ritorno di Mary Poppins", "BlacKkKlansman" di Spike Lee e "Bohemian Rhapsody" con la nomination, attesa, di Rami Malek per la sua trasformazione in Freddy Mercury. Grande sconfitto di questa edizione è "Roma" di Alfonso Cuaron, che si deve accontentare della nomination a miglior film straniero e miglior sceneggiatura.

Per le serie tv, spicca "The Americans" come miglior serie drammatica, attore protagonista e attrice protagonista. E tra le mini-serie c'è anche "L assassinio di Gianni Versace".