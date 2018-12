Natale arriva a Cinecittà World, c'è anche la nevicata virtuale

Roma, (askanews) - E' arrivato il Natale a Cinecittà World: il parco divertimenti del cinema alle porte di Roma è già tutto addobbato e si prepara a trasportare i visitatori sul set di un film con la magica atmosfera delle feste, con Cinecittà Street che cambia faccia grazie a proiezioni, ghirlande e il grande albero decorato. Entrando nel parco, gli ospiti si ritrovano sotto una nevicata virtuale interattiva hi-tech, dove oltre ai fiocchi nel cielo sfrecciano slitte, renne e simpatici personaggi.

Per i più temerari c'è I- Fly, la montagna russa di Babbo Natale: una volta indossati i visori in VR si vola sulla slitta per consegnare regali in tutto il mondo e grazie alla realtà virtuale si arriva in Lapponia trainati dalle renne, poi fino alle Piramidi, a Tokyo e a New York, facendo anche un'incursione nello spazio. I più piccoli potranno sedersi ad ascoltare le fiabe di Natale ai piedi di un albero parlante, il Magico Animalbero, alto quasi 5 metri, e per gli appassionati dei film di Natale la novità è Gocce di Cinema: con le più belle scene dei film delle feste proiettate su un grande maxischermo ad acqua.

Il calendario di eventi prevede il 9 dicembre il "Mates Live Show", esibizione dal vivo del gruppo degli Youtuber più amati in Italia e il 15 l'anteprima nazionale di "Spiderman - Un nuovo universo". Cinecittà World resta aperto ininiterrottamente fino al 6 gennaio. E il 31 dicembre C'è "Extrafest - Capodanno 2019 a Cinecittà World", una grande festa dalle 18 fino al mattino.