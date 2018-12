In Malesia si cena nella slitta di Babbo Natale sospesa a 45 m

Roma, (askanews) - L'ultima folle proposta gastronomica "alternativa" per le feste arriva dalla Malesia. Particolare non tanto per il cibo proposto, quanto per la location. A Kuala Lampur ora è possibile cenare in una slitta di Babbo Natale trainata da renne finte, sospesi in aria a 45 metri d'altezza, grazie a una gru, in mezzo ai grattacieli.

"Santa in the sky" è un ristorante panoramico dove una dozzina di persone possono mangiare, legate per sicurezza a sedili che assomigliano a quelli delle montagne russe, davanti allo chef che cucina in diretta per loro, godendo di una vista spettacolare sulla città, con i tavoli che ruotano a 180 gradi in entrambe le direzioni, naturalmente, con canti natalizi in sottofondo, lucine, decorazioni e in compagnia di un finto Babbo Natale.