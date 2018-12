Fontana Milano 1915, il made in Milano che ha successo nel mondo

Milano (askanews) - Cento anni fa era un piccolo laboratorio artigianale di pelletteria, "Casa e bottega", si diceva allora. A distanza di più di un secolo, Fontana Milano 1915 è un'azienda consolidata a livello mondiale, con i suoi principali mercati, oltre all'Italia, negli Stati Uniti, in Giappone e in Corea. Che celebra, in un incontro conviviale nel workshop milanese dove è esposta la nuova linea di prodotti, l'eleganza delle sue creazioni con quella del valzer viennese.

Fontana Milano 1915 punta tutto sulla creatività e sulla manualità dei suoi maestri artigiani. Ma qual è il segreto per portare un'azienda familiare al successo internazionale? Lo spiega l'amministratore delegato Michele Massa, che con il fratello Paolo rappresenta la terza generazione alla guida della storica azienda: ""Penso che ognuno di noi debba fare quello che sa fare, al meglio. E poi non è sempre Made in Italy, ma quello che abbiamo sempre tenuto a dimostrare, è che esiste anche un made in Milano, che è molto vivo, è vivace, che sopravvive alla crisi con un artigianato che è ancora molto importante all'interno, nel cuore della città". "Abbiamo lottato - afferma - per rimanere in centro a Milano, per rimanere in questo quartiere, dove tra l'altro siamo nati, che è in Porta Romana, per cui manteniamo le nostre radici. E' importante che la gente capisca che esiste una manifattura artigianale che produce e che vive tutt'oggi".

Fontana Milano 2015 non presenta "collezioni", tengono a precisare i proprietari, ma prodotti di grande qualità fatti a mano. "Produce oggetti, oggetti di pregio - prosegue Michele Massa - Abbiamo creato una linea di demarcazione tra i veri oggetti di pregio e prodotti mistificati. Per cui non siamo in grado di dimostrare quello che facciamo. Se diciamo che un nostro oggetto è fatto a mano abbiamo la possibilità di far verificare al cliente finale quello che acquista".

Con oltre 300 collaboratori tra dipendenti diretti e indotto, Fontana Milano 1915 è una delle rare imprese produttrici presenti nel comune di Milano. E che è riuscita a superare, senza ricorrere a licenziamenti, gli anni più difficili.