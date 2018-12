Un T-Rex a Milano Centrale: la stazione ha un nuovo ospite

Milano (askanews) - Lo scenario è da film: nel monumentale androne della Stazione Centrale di Milano ha fatto la propria comparsa nientemeno che un tirannosauro! Niente paura, però, si tratta "solo" di Stan, uno dei più grandi e meglio conservati scheletri di T-Rex esistenti al mondo che è arrivato a Milano - e quindi il cinema c'entrava - in occasione della presentazione del documentario "Dinosaurs" di Francesco Invernizzi, prodotto da Magnitudo Film.

Elegante e minaccioso, Stan fa bella mostra di sé nei pressi della storica Biglietteria Ovest della Centrale e, per qualche giorno, trasforma la stazione, a livello architettonico già ben attrezzata di suo, in una sorta di museo di Storia naturale per viaggiatori. Sperando che, prima o poi, al T-Rex non venga voglia di fare una passeggiata lungo i binari.