Manuel Agnelli natalizio fa Jingle Bells rock in mezzo ai bambini

Roma, (askanews) - Un inedito Manuel Agnelli protagonista insieme ai bambini in un Punto Luce di Save the Children a Milano, uno dei centri ad alta densità educativa attivati dall'organizzazione per offrire opportunità ai minori nelle periferie più svantaggiate.

Il frontman degli Afterhours è salito su un insolito palco, svestendo i panni del rocker e del giudice severo di X-Factor, per esibirsi con la sua chitarra in una originale versione rock di "Jingle Bells".

Anche Agnelli, infatti, è sceso in campo per il Christmas Jumper Day, il 14 dicembre, l'iniziativa solidale di Save the Children, arrivata alla terza edizione, dedicata ai buffi maglioni natalizi per donare un sorriso ai bambini, a cui hanno aderito già più di 2.400 scuole, tante persone e volti noti.

Basta andare sul sito christmasjumperday.it e su Facebook e seguire le dritte per realizzare il maglione più trendy e poi postare le proprie foto sui social con l hashtag #ChristmasJumperDay. Un mix di solidarietà e divertimento per invitare tutti a non prendersi troppo sul serio per un giorno e a sfoggiare un maglione natalizio, come quelli in voga nei paesi anglosassoni, da decorare lasciando spazio a creatività e stravaganza per poi creare una raccolta fondi o fare una donazione per regalare un sorriso ai bambini.