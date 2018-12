Le razzie dei beni ebraici: la storia ignorata dell'Egeli

Roma, 4 dic. (askanews) - L'Egeli, l'Ente per la gestione e la liquidazione nato nel 1939 per i beni ebraici razziati: una storia ignorata quella che racconta Fabio Isman, giornalista e studioso di cultura e di storia, nel suo "1938, l'Italia razzista" edito dal Mulino nell'ottantesimo anniversario delle leggi. Otto mesi di indagini nell'archivio di Stato e di Banca Intesa San Paolo. Tredici erano le banche per l'amministrazione dei beni razziati, dai beni immobili alle minime cose. L'Egeli, in liquidazione nel 1957, oltre dieci anni dopo la fine della guerra, fu definitivamente chiusa da Carlo Azeglio Ciampi, allora ministro del Tesoro, solo nel 1997 (le ultime cause riguardavano beni tedeschi oggetto di contenziosi giudiziari). Dopo la guerra restituì molti beni ma non furono restituiti tutti quelli razziati dai nazisti e dai repubblichini, né poterono essere restituite le memorie famigliari scomparse.

I sequesti e le confische sono terribili, includono macchine lasciate nei campi, minimi conti in banca, biancheria intima.

La commissione Anselmi, spiega Isman, "viene istituita nel 1998 con una proposta di legge presentata da Ciampi dietro richiesta dell'Unione delle Comunità presiueduta da Tullia Zevi, per indagare quello che è stato portato via agli ebrei da enti pubblici e privati; fino a quel momento non si era fatto. Lavora fino al 2001 e pubblica un documento di 500 pagine. Dietro ci sono milioni e milioni di atti, sparsi in tutti gli archivi d'Italia."

Un'opera benemerita, quella di Tina Anselmi con la sua relazione finale: "Dimostra" conclude Isman, "quanto brava fosse, quanto fosse un esempio per questo paese e quanto fosse un valore sociale la sua presenza".