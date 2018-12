Washington rende omaggio a George H.W. Bush: salma in Campidoglio

Washington (askanews) - La bara con il corpo di George Herbert Walker Bush, 41esimo presidente degli Stati Uniti d'America è stata collocata nel Campidoglio di Washington. Qui è stato reso il solenne omaggio della capitale all'uomo che aveva affiancato Ronald Reagan negli anni della fine della Guerra Fredda e quindi, da vincitore della partita con l'URSS, aveva sognato con la sua presidenza di dar forma a un Nuovo ordine mondiale.

Presenti tutti i leader statunitensi degli ultimi decenni, da Colin Powell, al figlio George Bush Junior, fino a Donald Trump, accompagnato alla cerimonia dalla first lady Melania.

Il primo di molti discorsi celebrativi per Bush, morto a 94 anni e rimasto alla Casa Bianca dal 1989 al 1993, è stato tenuto da Mitch McConnel, leader della maggioranza al Senato, che ha ricordato il passato da eroe di guerra di Bush senior, come pilota, e da questo ha tratto il monito a "volare più in alto" rivolto a tutto il Paese.

Per George Bush sr, il secondo presidente a vedere un proprio figlio arrivare sulla stessa poltrona, sono previsti quattro giorni di omaggi e celebrazioni a Washington e in Texas, dove sarà sepolto nella giornata di giovedì.