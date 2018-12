Israele, ruspe e bulldozer contro i tunnel di Hezbollah

Tel Aviv (askanews) - Israele ha lanciato l'operazione chiamata "Scudeo settentrionale" per distruggere i tunnel sotterranei costruiti dai miliziani di Hezbollah diretti verso i suoi territori. Secondo l'esercito israeliano i "tunnel per un attacco" contro lo Stato ebraico, rilevati dai militari, non erano ancora operativi.

Tutte le operazioni con ruspe, bulldozer e mezzi militari si sono svolte all'interno del territorio israeliano anche se probabilmente queste accresceranno le tensioni con Hezbollah, il gruppo militante sciita con cui Israele ha combattuto una guerra devastante nel 2006.