Abu Mazen in visita in Italia, incontra Mattarella e Conte

Flash mob a Roma per le persone con disabilità

Roma, (askanews) - Un flash mob per attirare l'attenzione della politica. In occasione della "Giornata internazionale delle persone con disabilità" Disability Pride e Associazione Luca Coscioni hanno organizzato, a Castel Sant'Angelo a Roma, un flash mob con l'obiettivo di sensibilizzare la società sulle tematiche relative alle persone che vivono in condizioni di disabilità ed esortare le ...