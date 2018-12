Grande successo l'Atlantico Fest di Marco Mengoni

Milano, 3 dic. (askanews) - Si è concluso nella notte di domenica con una performance a sorpresa alla balera della Sala Venezia, Atlantico Fest- Attraversa la musica, la tre giorni di eventi a Milano ideata da Marco Mengoni, per condividere con il pubblico l'uscita del nuovo album Atlantico (Sony Music).

Per la prima volta un progetto musicale è diventato una manifestazione che, in soli tre giorni, ha coinvolto migliaia di persone che hanno affollato gli eventi realizzati in tutta la città. Realizzato per Sony Music e Live Nation con la produzione esecutiva di Punk for business, agenzia di eventi parte di Worldwide Shows Corporation, Atlantico Fest è partito alla Stazione Centrale di Milano, dove, nella notte di giovedì, Mengoni si è esibito in uno speciale secret show sui binari inaugurando così il viaggio del nuovo album Atlantico.

Atlantico Fest si è sviluppato in 10 location e ha coinvolto 13 performer, 6 artisti e band live, 2 biologi marini e National Geographic Explorer, la fotografa internazionale Mandy Barker, che fotografa i rifiuti trasportati dai mari sulle coste, l'archistar Stefano Boeri, il regista Edoardo De Angelis, gli allievi di 3 università (Naba, Ied e Politecnico) e di una scuola elementare (Istituto Ciresola). Atlantico Fest ha salvato dall oblio anche 5.000 libri che sono stati a disposizione del pubblico al centro del Quadrilatero del silenzio in piazza Eleonora Duse.

Dopo il successo dei primi due brani che hanno anticipato l'album, Buona Vita e Voglio, ancora in testa alle classifiche radiofoniche, Mengoni saluta l'inizio del viaggio di Atlantico con un nuovo brano: Hola (i say), con il feat con Tom Walker.