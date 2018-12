Il Napoli calcio in Val di Sole, "una tradizione da mantenere"

Capri, 3 dic. (askanews) - Il Napoli calcio d'estate va in ritiro in Trentino, in Val di Sole; una tradizione da mantenere per il presidente dell'Azienda del Turismo locale, presente a Capri per la serata d'ovvio delle festività natalizie dell'isola che celebra il gemellaggio fra Capri e la valle trentina: "Sono sette anni che il Napoli calcio viene felicemente in Val di Sole a fare il ritiro" ha detto Rizzi. "Ormai è andato oltre il fenomeno calcistico a dire la verità; i napoletani vengono in val di Sole perché c'è il Napoli ma anche per venire a visitarci. Non è uguale se il Napoli si sposta per i tifosi napoletani perché per loro è importante che il Napoli continui a venrie così godono del Napoli e godono della val di Sole, della nostra amicizia. E' incredibile vedere quanti rapporti sono nati in questi anni. Mi ha meravigliato una sera che ero a cena con il Napoli Club Bologna vedere la varietà di gente che c'era, amici fra di loro quella settimana, tutti provenienti da Napoli ma durante l'anno ognuno veniva da città diverse".