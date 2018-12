Come cambia il turismo in Trentino: meno tedeschi più polacchi

Capri, 3 dic. (askanews) - Un tempo in Trentino arrivavano soprattutto turisti tedeschi; adesso in cima alla lista ci sono i polacchi. La nuova Europa vede anche mutamenti nei flussi turistici, spiega Luciano Rizzi, presidente Azienda del Turismo della Valle di Sole, a Capri per celebrare l'avvio delle festività natalizie nell'isola e per il 19esimo anno il gemellaggio fra Capri e la valle trentina: "Una volta era praticamente solo il mondo germanico, attualmente invece va a periodi, quasi tutto l'inverno abbiamo i polacchi che sono determinanti e sono la prima nazione, ma poi ci sono gli inglesi e i belgi che hanno sorpassato i tedeschi. In realtà ci sono scenari imprevedibili rispetto a qualche anno fa", ha detto Rizzi.