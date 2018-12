Mox: "Nel mio primo album distruggo un po' l'amore"

Roma, (askanews) - Capello spettinato alla Liam Gallagher, voce, chitarra e una grande ironia: è Mox, cantautore romano, al secolo Marco Santoro.

"Sono romano di adozione, sono in realtà siciliano, di Catania. "Mox da quando ho 15 anni, mi faccio chiamare così, sia perché Marco lo trovavo troppo usato, e poi perché a quell'età mi divertivo a scrivere sui muri, ero un writer e mi firmavo Mox", ci ha raccontato.

È appena uscito "Ad Maiora", singolo che anticipa il suo primo disco da solista intitolato "Figurati l'amore" (Maciste dischi/Polydor):

"'Figurati l'amore' è un disco dove distruggo un po' l'amore, che è un po' la mia esperienza che ho vissuto in questi anni. Per chi mi conosce, c'è tanto me, è molto personale questa volta la scrittura in generale penso che si affrontino abbastanza bene tutti i lati tragicomici di una relazione, dall'inizio al tradimento, alla rottura".

"Ad Maiora" è il terzo estratto dell'album, in uscita il 7 dicembre per Maciste Dischi/Polydor. Per poco non rimaneva fuori dalla tracklist:

"In questo album distruggo abbastanza l'amore, questa canzone non ci riusciva ancora nella prima stesura, dopo molte correzioni, dopo molte rivisitazioni siamo arrivati a questa che soddisfaceva un po' tutti quanti".

Prima sono usciti "San Lorenzo" e "Lacci", subito accolti positivamente da pubblico e critica.

Il videoclip di "San Lorenzo", pezzo dedicato al quartiere romano dove ha abitato per un po', è ispirato a...

"Quel videoclip è un omaggio a un film che adoro, a Dramma della gelosia, di Ettore Scola, l'abbiamo girato in una spiaggia che mi sembrava particolarmente adatta per riprendere quell'immaginario".

Tre concerti speciali - il 7 al Monk di Roma, il 14 dicembre all'Ohibò di Milano e il 20 dicembre a Fucecchio (FI), Limonaia Club - anticipano il tour 2019 di Mox:

"7 dicembre prima data al Monk, non vedo l'ora, sarà un gran bello spettacolo, ci saranno un paio di cover, sarà molto più rock dell'album l'atmosfera".

A chi dedichi questo disco?

"Lo dedico sicuramente ai Jonny Blitz, che è il mio vecchio progetto musicale, senza i quali non sarei un musicista. E sicuramente all'etichetta Maciste, senza la quale non sarei un solista"