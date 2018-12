Incontro al G20 fra Merkel e Putin su Siria e crisi con Ucraina

Buenos Aires (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin, a margine del G20 in corso a Buenos Aires. Una colazione diplomatica di lavoro per discutere di due temi fondamentali per l'equilibrio mondiale: la situazione in Siria e la nuova crisi tra Mosca e Kiev.

Putin ha incontrato anche il presidente francese Macron con cui oltre ai temi esteri ha affrontato questioni commerciali. "Prima di tutto vorrei rignraziarti per l'evento organizzato a Parigi per il centenario della Prima Guerra mondiale", ha detto Putin,"le nostre relazioni commerciali continuano a crescere: l'anno scorso sono aumentate del 16.5% e quest'anno sta continuando sulla stessa strada.

Relazioni commerciali al centro dell'incontro anche fra la premier britannica May e il giapponese Shinzo Abe, soprattutto in vista della Brexit.