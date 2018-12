A Buenos Aires migliaia di persone in piazza contro il G20

Buenos Aires (askanews) - Migliaia di persone sono scese in piazza per il secondo giorno di fila a Buenos Aires per protestare contro il G20 che si svolge per la prima volta nel paese sudamericano.

Le proteste si sono svolte in una città militarizzata dove sono state messe in atto misure di sicurezza eccezionali per l'arrivo dei leader di tutto il mondo che hanno paralizzato la città. Fra i più contestati dai dimsotranti il presidente Usa Donald Trump.