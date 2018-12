Manovra, Di Maio: ok compromessi con Ue ma non tradiremo italiani

Giornata Mondiale contro l'Aids, la campagna dell'Arcigay

Milano (askanews) - "Siamo tutt* sierocoinvolti" è il video della campagna di Arcigay in occasione del 1° dicembre, Giornata mondiale per la lotta contro l'Aids. L'obiettivo è duplice: fare chiarezza e spiegare cosa è l'Hiv non rilevabile (una persona con Hiv grazie alla terapia può avere una carica virale così bassa da non poterlo trasmettere ad altri) e invitare tutti ad un'assunzione di ...