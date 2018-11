G20, i leader di Usa, Messico e Canada siglano l'accordo Usmca

Buenos Aires (askanews)- A margine del G20 in corso a Buenos Aires, in Argentina, i leader di Stati Uniti, Canada e Messico hanno firmato il nuovo accordo commerciale Usmca che sostituisce il vecchio Nafta per implementare e regolamentare gli scambi commerciali tra i rispettivi Paesi.

Il patto che rinfresca le norme previste dall'Accordo di libero scambio dell'America del Nord, ormai vecchio di quasi 25 anni, dovrà essere approvato dal Congresso americano; ora che i democratici hanno il controllo della Camera è una potenziale sfida per Trump che tuttavia si è detto soddisfatto dell'accordo.

"È un accordo che cambierà il modello di commercio per sempre", ha commentato il presidente americano.

"Il nuovo accordo di libero scambio del Nord America - ha aggiunto il premier canadese, Justin Trudeau - mantiene stabilità e crescita per l'economia canadese, protegge milioni di posti di lavoro nei nostri Paesi, rafforza la classe media e crea nuove opportunità per le nostre imprese".

"Il trattato firmato oggi - ha concluso il presidente messicano, Enrique Pena Nieto - è l'espressione della volontà, condivisa tra le nostre nazioni di lavorare insieme per il benessere e la prosperità di ciascuna delle nostre società".

Questa intesa, in ogni caso, resta soprattutto una grande vittoria per Donald Trump, che ha voluto fortemente rinegoziare il Nafta, ritenendo che il nuovo accordo dia maggiore garanzie per i lavoratori degli Stati Uniti.