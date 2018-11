Bazoli: il patrimonio è funzionale a obiettivi completi banche

Milano (askanews) - "Noi abbiamo fatto anche un'innovazione dal punti di vista dei bilanci bancari, perché abbiamo inserito, ed è una cosa che è stata molto apprezzata anche all'estero, abbiamo inserito il patrimonio bancario come parte essenziale del bilancio di una banca, convinti che questo sia veramente funzionale all'ottenimento di quelli che sono gli obiettivi completi di un'impresa bancaria". Lo ha detto, a margine della conferenza stampa di presentazione della mostra de "L'adorazione dei Magi" del Perugino a Palazzo Marino a Milano, il presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli, a proposito degli investimenti in cultura come asset strategico.