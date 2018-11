Gli squali tornano nella baia di The Beach chiusa al pubblico

Maya beach (askanews) - Gli squali sono tornati nelle acque di Maya beach, un'ottima notizia per la paradisiaca baia thailandese immortalata dal film "The beach" con Leonardo Di Caprio. Un angolo incontaminato di mondo diventato meta di orde di turisti attirati dai luoghi da sogno mostrati nel film, che rischiava di essere rovinato per sempre.

Per preservarla le autorità hanno deciso di chiudere la baia e impedire l'accesso in barca ai turisti prima per qualche mese in estate e poi a tempo indeterminato a partire da ottobre.

Una decisione che a quanto pare sta cominciando a dare i suoi frutti dopo appena un mese viste le immagini diffuse dal Parco nazionale della Thailandia, che mostrano decine di squali nuotare nelle acque turchesi della baia. Il ritorno è un ottimo segnale della ripresa del fragile ecosistema, già messo a rischio dal surriscaldamento globale.