Mega-evento con premier indiano prima del G20: è yoga diplomacy

Whistleblowing: incentivi e tutele per rafforzare la legalità

Milano (askanews) - Più tutele per il dipendente che segnala reati e comportamenti scorretti messi in atto all'interno di un ente o di una azienda, e rafforzamento della cultura di impresa che permetta concretamente di guardare al whistleblower come risorsa da valorizzare perché agisce per proteggere asset fondamentali dell'azienda stessa, economici e reputazionali. Lungo queste due direttrici si ...