G20, guasto all'aereo di Merkel "grave", non escluso sabotaggio

Roma, (askanews) - Gli inquirenti tedeschi stanno valutando anche una possibile pista criminale per il "grave problema" avuto ieri dall'aereo con cui la cancelliera tedesca Angela Merkel stava raggiungendo Buenos Aires, per il vertice del G20, che ha costretto il pilota a un atterraggio di emergenza a Colonia. È quanto riporta il quotidiano regionale tedesco Rheinische Post. La cancelleria non ha voluto commentare la notizia.

Secondo il quotidiano, il capitano dell'Airbus governativo

Konrad Adenauer, "il più esperto dell'equipaggio", ha denunciato

infatti un "blocco senza precedenti dei sistemi di comunicazione". Anche Der Spiegel ha riferito oggi che il pilota

è stato costretto a usare un telefono satellitare per contattare

il centro di controllo del traffico aereo e poter effettuare

l'atterraggio di emergenza a Colonia, e che la situazione è stata "così pericolosa" che è stata subito informata la ministra della Difesa, Ursula von der Leyen.

Merkel raggiungerà Buenos Aires con un volo commerciale da Madrid, dove è volata questa mattina dopo aver trascorso la notte a Bonn. La cancelliera è stata costretta a cancellare i bilaterali in programma oggi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, che potrebbero comunque tenersi in altri momenti a margine del summit del G20, in corso fino a domenica.