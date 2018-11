Argentina, le proteste contro il G20 a Buenos Aires

Buenos Aires (askanews) - Centinaia di persone hanno manifestato in Argentina contro il G20 che riunisce i leader di tutto il mondo a Buenos Aires.

"Il G20 non è il benvenuto, vengono solo per rubare, per trovare il modo di far sparire le nostre risorse naturali, il nostro bene comune, e questo crea miseria" dice un manifestante. "È la cultura della paura che rappresentano, loro reprimono i movimenti sociali e cercano di far credere che c'è il caos in città ma la maggior parte sono manifestanti pacifici che si riuniscono per dimostrare il loro scontento nei confronti del capitalismo e del G20", sottolinea un altro attivista.

I manifestanti accusano il governo di aver speso oltre 100 milioni di dollari per organizzare il vertice mentre il Paese sta scivolando in una spirale di povertà e disuguaglianze sociali. Situazione economica costata un accordo durissimo con il Fondo monetario internazionale.