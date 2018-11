Trump annuncia e poi cancella l'incontro con Putin al G20

Washington, (askanews) - Dopo aver detto, salendo sull'Air Force One che lo porta al G20 in Argentina, che è un "ottimo momento" per incontrare il collega russo Vladimir Putin, il presidente americano Donald Trump ci ha ripensato e dall'aereo ha twittato di aver deciso di cancellare l'incontro previsto per sabato a Buenos Aires.

"Sulla base del fatto che le navi e i marinai non sono ancora stati restituiti all'Ucraina dalla Russia, ho deciso che la cosa migliore per tutte le parti coinvolte è cancellare il mio incontro precedentemente previsto in Argentina con il presidente Vladimir Putin. Non vedo l'ora di avere un altro vertice significativo presto, non appena la situazione sarà risolta!", ha twittato Trump.