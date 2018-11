La mediazione sul credito di Nsa, aiuto a Pmi e tutela le banche

Roma, (askanews) - La mediazione sul credito che, sfruttando il Fondo di garanzia pubblico, consente alle banche di mettersi al riparo dai rischi, grazie ai servizi del gruppo Nsa, leader in Italia fra i player che operano con le piccole e medie imprese. E' il messaggio che l'amministratore delegato, Francesco Salemi, ha illustrato durante il convegno "Credito al credito" organizzato a Roma dall'Abi.

"Presentiamo la nostra esperienza, Nsa è il primo operatore nazionale sulla mediazione tra imprese, abbiamo seguito oltre 26mila operazioni per Pmi, il nostro target medio sono aziende con un fatturato tra i 2 e i 10 milioni. Abbiamo strutturato una serie di servizi per le banche volti a tutelarle tramite il fondo di garanzia. Siamo il primo operatore privato italiano dopo i primi due istituti di credito a presentare domande al fondo di garanzie".

"Per le banche il vantaggio è che Nsa ha strutturato un processo unico nella gestione del Fondo di garanzia, che tutela al massimo e gestisce la garanzia nel caso in cui le aziende finanziate abbiano delle difficoltà", ha aggiunto. "Quindi la banca può avere una disponibilità di nominativi di aziende che noi presentiamo, con la possibiltà di avere garanzie sui finanziamenti che va ad erogare: siamo un motore per lo sviluppo delle banche", ha sottolineato il manager di Nsa.

"Per le piccole e medie imprese, essendo un mediatore creditizio, siamo anche il soggetto che riesce a fare una selezione di quelle che sono le migliori offerte sul mercato, che permettono ancora di avere condizioni molto vantaggiose", ha detto ancora Salemi.

L'efficacia di questa mediazione è certificata da uno studio della Cattolica di Milano, a cui ha collaborato il professor Fabrizio Crespi, dell'Università di Cagliari.

"Grazie a questa ricerca, questa analisi che abbiamo fatto sul processo produttivo di Nsa abbiamo cercato di capire quali siano gli elementi più importanti. Ne emerge che se vi è una forte specializzazione nell'analisi delle imprese, per farle incontrare con le banche, e se il processo di richiesta con il Fondo di garanzia è fatto in maniera efficiente con una expertise forte, porta a dei risultati veramente positivi, un esempio virtuoso di come si possa usare il fondo di garanzia".

"Il sistema bancario sta affrontando dei cambiamenti molto forti, ci sono operazioni di fusione, aggregazione, ristrutturazione, anche problematiche di non performing loans e esuberi, ed è chiaro che questo tipo di business della mediazione creditizia, che può alleviare le banche in termini di istruttoria delle Pmi, sicuramente può aiutarle moltissimo", ha aggiunto Crespi.

Con 17 anni di attività e oltre 10mila clienti, Nsa è in grado di offrire alle banche certezze sul credito erogato, specialmente in quella marginale percentuale di casi (meno dello 0,9%) in cui subentrano problemi.

"Per le operazioni che vanno in default noi abbiamo maturato una grandissima esperienza, sull'escussione siamo credo il primo operatore nazionale, ne abbiamo seguite in termini positivi oltre 811 e oltre 2.300 controlli del Fondo di garanzia che sono andati tutti a buon fine. Quindi siamo in grado di garantire alla banca che se ha un problema su una escussione, sicuramente la garanzia verrà ottenuta dal Fondo centrale", ha concluso Salemi.