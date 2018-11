Coffee Sapiens, libro per comprendere e innovare la gastronomia

Milano (askanews) - Comprendere il passato per innovare nel futuro. È questa la filosofia di Coffee Sapiens, volume presentato a Milano, frutto della ventennale collaborazione tra Ferran Adrià e Lavazza. È il primo tassello di Bullipedia, l'enciclopedia dedicata alla ristorazione gastronomica del mondo occidentale curata da Ferran Adrià che con il suggestivo metodo di analisi Sapiens condivide e confronta le diverse conoscenze sul cibo. Giuseppe Lavazza, vicepresidente del Gruppo ha spiegato: "Il Sapiens nasconde un concetto molto importante che a noi è piaciuto moltissimo, per i possibili sviluppi allargati che potrebbe avere. Cioè il fatto che la creatività non è semplicemente un dono, ma il frutto di una metodologia che come tale può essere insegnata".

Al centro del libro, edito da Giunti editore, c'è tutto il mondo del caffè, che come sottolinea Ferran Adrià è decisamente vario: "Il caffè è tante cose: una pianta, il seme, un espresso. È un luogo o lo strumento per allestire una attività commerciale. È anche cultura ed economia. Con Lavazza abbiamo cercato di ordinare e quindi attirare attorno al caffè molte conoscenze: il concetto fondamentale è quello di collegare".

Una vera e propria guida, insomma, che può accompagnare il lettore nel mondo del caffè del futuro. "Per Ferran Adrià che è uomo della modernità, ma anche uomo antico, l'innovazione si basa sul sapere e sulla conoscenza e non può essere un gesto fine a se stesso - ha spiegato Giuseppe Lavazza - In fondo, non è lontano da quello che diceva Aristotele: l'eccellenza non è un gesto ma una abitudine. E tutto nasce naturalmente dalla conoscenza e dall'approfondimento".