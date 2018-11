Topolino in Corea del Sud prepara regali di Natale per i bambini

Roma, (askanews) - Topolino arriva per la prima volta in Corea del Sud, a Seoul, per un evento benefico in vista del Natale. È la sua prima visita ufficiale nel Paese e coincide con le celebrazioni speciali per il 90esimo anniversario del personaggio.

Il team della Disney ha organizzato una giornata in compagnia di Topolino con i piccoli fan sudcoreani che per la prima volta lo hanno potuto vedere dal vivo, in cui sono stati preparati pacchi regalo per circa 500 bambini bignosi, contenenti articoli di cartoleria, ombrelli e altri gadget con il marchio Topolino da volontari vestiti da speciali aiutanti di Babbo Natale, con divisa verde e orecchie da topo in testa.

"Con questo evento Disney and Mickey vogliamo portare speranza, gioia, divertimento e ottimismo ai bambini di tutto il mondo e alle loro famiglie - ha detto Carol Choi, general manager Di Walt Disney Korea - ecco perché per noi è davvero importante partecipare a questo evento".

Come guest star c'era anche l'attrice sudcoreana Shin Se-kyung, star nel Paese.

"Sono davvero onorata di essere stata invitata - ha detto - ci sono tanti modi per portare gioia e felicità ma questa iniziativa per il Natale è davvero speciale".