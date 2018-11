Commercialisti guardano a futuro, budget 2019 con 8,5 mld riserve

Roma, 29 nov. (askanews) - Futuro roseo per la Cassa di nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. L'assemblea dei delegati ha dato il via libera al budget 2019 che si chiude con riserve patrimoniali oltre gli 8 miliardi e mezzo, superando i 7,6 miliardi dell'anno precedente. Una cifra che consentirà alla Cassa di coprire più di 28 annualità delle pensioni del 2019 anno che vedrà anche un avanzo di 493 milioni di euro. Dati importanti per la sostenibilità previdenziale di una Cassa che conta oltre 67mila e trecento iscritti come ha spiegato il presidente, Walter Anedda, nel corso della giornata 'Previdenza in Tour', a Caserta, mettendo in luce l'orizzonte temporale per i propri investimenti: "Prima di tutto intendiamo muoverci come ci siamo mossi fino adesso, cioè con la massima attenzione e con la massima prudenza. La scelta della Cassa in tutti questi anni è stata quella di guardare agli investimenti, in una funzione futura, quindi investimenti di medio e lungo periodo. Siamo investitori di lungo periodo e la nostra Cassa ha un orizzonte temporale molto ampio e in quyesto senso intendiamo muoverci!".

I dati sul numero degli iscritti hanno registrato poi un aumento anche lo scorso anno di 1.105 unità. Tuttavia come in molti settori i giovani under trenta hanno avuto una lieve flessione rispetto agli over 40. Segno dei tempi come ha evidenziato Anedda ma che la Cassa vuole affrontare, anzi lo ha già fatto mettendo in campo strumenti per aiutare i giovani, strumenti che attendono l'approvazione ministeriale: "Il dato è chiaramente coerente, mi permetto di dire, con quello che è l'andamento del Paese. Come Cassa di previdenza ci siamo mossi da tempo. L'anno scorso a fine novembre abbiamo approvato una delibera importante sul piano assistenziale che tende fondamentalmente ad aiutare i giovani ad entrare nel mondo professionale e a sviluppare la competitività. Ci attendiamo l'approvazione ministeriale per poter essere quanto più efficienti nei confronti dei nostri iscritti".