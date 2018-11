Roma, Spelacchio is back. "Sono tornato. E sono uno spettacolo"

Roma, (askanews) - "Signore e signori, vi faccio un regalo in anticipo. Sono tornato. E sono uno spettacolo". Parola di "Spelacchio", l'albero più criticato e preso in giro di sempre ma alla fine diventato la star del Natale capitolino 2017, che continua a far parlare di se', tanto che lo stesso sponsor del nuovo abete cavalca l'onda.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato alla città e al mondo, via social, il nuovo albero di Natale, condividendo su Twitter il post del profilo di Spelacchio con il nuovo albero scintillante, con un visual targato Netflix, lo sponsor, appunto, e ha scritto: "Ladies and Gentlemen @spelacchio is Back in @Roma". Una cartolina simile a una locandina cinematografica in cui si precisa: "Ci si vede l'8 dicembre in piazza Venezia a Roma. Vi sono mancato?"

Il nuovo albero, molto atteso dai romani, avrà effetti speciali degni del gigante della distribuzione di film e serie tv online: alto più di 20 metri con 60mila luci led calde a basso consumo energetico, e 500 palle argento e rosso; sarà acceso 24 ore su 24 per un costo complessivo di oltre 376mila euro.

Un importo pari a sette volte quanto il Comune investì lo scorso anno, 48.677,08 euro, per il taglio, il trasporto e lo smontaggio di un albero di Natale spoglio, che alla fine generò affetto in romani e turisti, tanto che ai suoi rami furono affidati migliaia di bigliettini e desideri. I suoi tweet ironici ancora fanno sorridere e le sue notizie scatenato commenti di ogni tipo.