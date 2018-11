Ddl sicurezza, Salvini con striscione festeggia a Montecitorio

Roma, 29 nov. (askanews) - "Il decreto Salvini è legge - La pacchia è finita". Così Matteo Salvini circondato dai deputati della Lega, con tanto di striscione a caratteri cubitali, festeggia davanti a Montecitorio e si intesta personalmente la vittoria del decreto sicurezza, respingendo anche ogni dubbio sulla costituzionalità del provvedimento: "Su un decreto che esce dal ministero dell'Interno e garantisce il controllo delle regole e della sicurezza in Italia non ci possono essere dubbi di costituzionalità. E' un decreto che limita il business dell'immigrazione clandestina, dà più poteri ai sindaci, inasprisce la lotta alla mafia e alla droga".

Il ministro dell'Interno pubblica il video sul suo profilo Facebook e da uno slogan all'altro, in modalità da campagna elettorale, annuncia ai suoi sostenitori che non si ferma qui, promettendo anche il ddl sulla legittima difesa, già approvato in Senato il 24 ottobre scorso: "La legittima difesa sarà un diritto sempre e comunque di giorno e di notte, cancelleremo il reato di eccesso di legittima difesa perché quello dei rapinatori è un duro lavoro che comporta dei rischi e non deve essere l'aggredito a doversi difendere".

L'iter alla Camera del ddl sulla legittima difesa inizierà il 5 dicembre in commissione Giustizia. Il provvedimento, che al Senato è stato votato oltre che dai Cinque Stelle anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia, in sostanza abolisce l'eccesso di legittima difesa per chi difende se stesso e i propri beni, all'interno della propria casa o in altro luogo privato. Affinché scatti la legittima difesa non sarà necessario che il ladro abbia un'arma in mano, ma la sola minaccia di utilizzare un'arma.