L'India in fermento per le nozze di Priyanka Chopra e Nick Jonas

Roma, (askanews) - C'è grande fermento in India per le nozze della superstar di Bollywood, l'attrice Priyanka Chopra, ex Miss Mondo, con Nick Jonas, ex cantante dei Jonas Brothers ora anche attore. La cerimonia secondo indiscrezioni dovrebbe tenersi il primo dicembre in un lussuoso palazzo di Jodhpur. In verità sarebbero due cerimonie, una hindu e una cristiana, per onorare entrambi gli sposi.

La coppia è comunque già in India e sta festeggiando da giorni con amici e parenti vari, condividendo le foto di grandi tavolate sui social. I due si sono fidanzati ufficialmente a luglio e hanno fatto le cose in fretta e in grande: si parla di una festa lussuosissima, dalle mille e una notte, in perfetto India style, paese natale di Priyanka.

L'attrice di "Quantico", dopo aver sfoggiato un anello di Tiffany da 200mila dollari ha fatto sapere di aver fatto una lista di nozze su Amazon e di devolvere parte del ricavato all'Unicef. Lui, intanto, ha pensato di far arrivare i suoi testimoni in monopattino. Gli indiani sono tutti impazziti per l'evento dell'anno, si attendono invitati vip e abiti scintillanti da film.

"E' una delle migliori attrici in India ed è bellissima - dice un fan - è stata Miss Mondo, siamo eccitati per le sue nozze. Sono sicuro che saranno una grande coppia lei e Nick Jonas, tutta l'India aspetta il loro matrimonio".