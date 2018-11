Urina di vacca e incensi: è kit per la cerimonia funebre in India

Roma, (askanews) - Urina di vacca, incensi e barella in bambù, nonché la possibilità di contattare un prete hindu last minute: è il kit perfetto per la cerimonia funebre tradizionale indiana, ideato da una startup in India e destinato a riscuotere successo. Il fondatore e direttore della startup Sarvapooja, che letteralmente significa "preghiere per tutti", Niesh Mehta: "Mi è successo di andare ad alcuni funerali, dove persone, amici, parenti, vicini, erano morti. Ho vissuto da vicino cosa deve attraversare una persona normale".

La gente in lutto deve correre nei negozi e acquistare decine di oggetti di cui hanno bisogno per dire addio ai loro cari, ora questa azienda online si è inventata "i kit per l'ultimo rito": "Questo kit regalo è pensato per hindu, giainisti e sikh, in futuro stiamo progettando di fare dei cambiamenti e poterlo adeguare a musulmani e cristiani".

Di questi kit ne sono stati venduti più di 2.000 dal loro lancio ufficiale meno di un anno fa. La scatola può contenere fino a 32 oggetti utili per una cerimonia hindu, tra cui vasi in terracotta, bastoncini d'incenso, urina e sterco di vacca, riso, semi di sesamo e acqua di rose.

I funerali hindu sono cerimonie complesse, che prevedono l'unzione del corpo del defunto con pasta di sandalo, l'apertura di noci di cocco e l'accensione di sterco di mucca. Il defunto, il cui corpo andrebbe cremato entro 24 ore dalla morte, viene poi trasportato su una barella di bambù fino al crematorio e prima di dare fuoco al corpo, si dispongono i vasi in terracotta attorno alla pira funeraria. Le ceneri vengono poi disperse nel Gange.