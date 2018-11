Presentato al pubblico il corto "Cuore blu" di Violeta Birla

Roma, 29 nov. (askanews) - Parte da Roma il viaggio del cortometraggio sociale di Violeta Birla. "Cuore Blu" è stato presentato in anteprima all'Accademia di Romania nella Capitale alla presenza della protagonista, Maia Morgenstern, attrice nota anche per il ruolo di Maria nel film di Mel Gibson "La passione di Cristo".

Il corto della regista romena racconta la toccante storia di una donna che per necessità lascia i genitori e i figli in Romania per andare a lavorare a Roma. Una vicenda che tocca temi attualissimi, come la migrazione, la nostalgia e la solitudine dei cosiddetti "orfani bianchi", i bambini che vengono lasciati con i nonni dai genitori costretti a lasciare il proprio Paese per lavorare e garantirgli un futuro. Una dimensione che è realtà da anni in Romania e che Violeta Birla racconta con uno sguardo dolce e toccante.

La prossima tappa di presentazione di "Cuore Blu" sarà a Torino il 22 e il 24 febbraio.