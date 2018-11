Milano, calci e strattoni ai bambini: arrestato maestro d'asilo

Milano (askanews) - Urla, strattoni, perfino calci. Queste immagini testimoniano gli episodi di violenza, filmati dai carabinieri di Pero, in provincia di Milano che hanno portato all'arresto di un maestro d'asilo.

La misura cautelare arriva al termine di un'attività di indagine durata circa un mese che ha permesso ai militari di ricostruire, grazie alle telecamere nascoste in classe, ben 42 episodi violenti nei confronti di bambini molto piccoli, con un'età compresa tra i 2 ed i 5 anni. Si vede il maestro che trascina di peso e con forza i bambini se non fanno quello che dice, li sgrida urlando, ad un certo punto mentre sono seduti in cerchio tira dei calci sulla schiena ad uno di loro, un altro lo spinge fino a farlo cadere in terra. Tutte prove che hanno portato all'arresto dell'uomo.