Soleterre raccoglie fondi per aiutare l'oncologia pediatrica

Milano (askanews) - Soleterre per il Natale 2018 lancia una raccolta fondi per aiutare l'oncologia pediatrica con una donazione al Policlinico San Matteo di Pavia.

La Fondazione presieduta da Damiano Rizzi che lavora per il riconoscimento e l'applicazione del diritto alla Salute, in collaborazione con Manuela Ronchi di Action Agency, ha organizzato, per il 12 dicembre 2018, la "Dreaming night for children" una vera e propria asta dei sogni con in palio la possibilità di trascorrere una serata con diversi personaggi dello spettacolo. Madrina della serata Nastasha Stefanenko.

Tra i lotti all'asta: tre coppie di biglietti parterre con accesso area pit per tre delle date del Love Tour (Bari, Milano e Roma - una coppia per data) e la possibilità di partecipare a un esclusivo meet & greet con Tommaso Paradiso.

Una coppia di biglietti per il match di volley Scandicci vs. Busto Arsizio da vivere insieme alla storica campionessa azzurra e la possibilità di partecipare a un esclusivo meet & greet con le giocatrici scese in campo.

Un pomeriggio con Demetrio Albertini e Francesco Toldo alla scoperta dei segreti dello spogliatoio e le tecniche di concentrazione, l un'occasione unica per vivere l'emozione di incontrare due celebri nomi del Calcio italiano.

Una serata con cena insieme al celebre illusionista e conduttore televisivo Marco Berry, che verrà a casa tua per farti vivere una serata all insegna dei segreti dell illusionismo e della magia insieme ai tuoi amici.

Una serata in pizzeria insieme agli amici in compagnia di Pio e Amedeo, il duo di attori di successo dalla comicità tagliente e spesso irriverente, tra battute e tanto ridere.

Una giornata all'interno della caserma dei vigili del fuoco di Milano insieme al Comandante, a contatto con i suoi eroi e alla scoperta dei segreti di un lavoro tanto affascinante e dei camion e delle attrezzature che ha sempre sognato.

L'iniziativa "Dreaming Night for children" sostiene il Programma Internazionale per l Oncologia Pediatrica (Piop), in particolare in Italia il ricavato sarà destinato al Policlinico San Matteo di Pavia, nello specifico al reparto di Oncoematologia Pediatrica. Nel corso degli anni, infatti, Soleterre ha realizzato diverse raccolte fondi contribuendo nelle attività di supporto psicologico ai bambini oncomalati e alle loro famiglie, alla supervisione psicologica del personale medico, alla formazione dei volontari e ai lavori di ristrutturazione e alla riqualificazione degli spazi ospedalieri.