Palese (Agcai): più tasse sulle videolottery contro la ludopatia

Roma (askanews) - Più tasse sui profitti delle multinazionali dell'azzardo che macinano milioni con le videolottery: è la proposta di Benedetto Palese, presidente di Agcai, l'Associazione di Gestori e Costruttori di apparecchi di intrattenimento, lanciata nel corso di un incontro alla camera dei Deputati.

Palese sottolinea come le videolottery, prodotte e in mano alle multinazionali e che provocano un'altissima perdita oraria ai giocatori, siano soggette ad una tassazione molto inferiore rispetto a quella applicata agli apparecchi di intrattenimento che hanno una perdita oraria molto più bassa e sono prodotti da aziende italiane. E invita il governo a seguire l'esempio della Regione Emilia Romagna.

Queste le sue parole: "L'Emilia Romagna è l'unica regione che ha capito esattamente dove sta la difficoltà per eliminare la azzardopatia - dice Palese - Il problema sta nei minicasinò e l'Emilia Romagna sta eliminando subito tutti i minicasinò lasciando le slot nei bar, per vedere cosa succede. Poi siamo anche d'accordo che bisognerà cambiare anche quelle, se risulterà che ancora sussiste il problema dell'azzardopatia".

All'incontro ha partecipato la vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera Michela Rostan, che ha ricordato le proposte già presentate per arginare le ludopatie. "Con un emendamento chiederemo una cosa molto semplice: che il Preu aumenti sulle videolottery, sulle slot machine e non certamente sugli apparecchi da intrattenimento che rappresentano l'unico argine alla azzardopatia e alla ludopatia - dice Michela Rostan - Ovviamente noi nel frattempo abbiamo presentato un ulteriore emendamento con il quale prevediamo che i fondi che derivano dall'aumento del Preu vengano destinati alla prevenzione contro l'azzardo".

L'iniziativa dei gestori e dei costruttori di apparecchi di intrattenimento si inserisce nella lotta per la difesa dei costruttori italiani e dei gestori della macchine a bassa perdita oraria contro i concessionari, che fanno capo a gruppi multinazionali che grazie a una circolare dei Monopoli stanno allargando la propria quota di mercato, imponendo le videolottery a danno delle aziende italiane e allargando il rischio di azzardopatia, come spiega Massimiliano Ariano, direttore dell'ufficio legale di Agcai."Quello che sta accadendo è che si sta appropriando di quote di mercato attraverso un uso scorretto di quelle che sono i poteri e diritti contrattuali previsti negli accordi di rete con i gestori - spiega l'avvocato - Di tutto questo notiziamo l'autorità del Garante perché possa non solo avviare una istruttoria, ma farsi anche portavoce nei confronti del Monopolio affinché proponga una modifica di questa famigerata circolare del 2016 che consente ai concessionari di accaparrarsi attraverso una procedura di sostituzione e dismissione dei titoli dei nuovi nulla osta sostitutivi appartenenti ai gestori".

In sintesi l'Agcai chiede la difesa dei giochi più 'leggeri' in grado di suscitare l'abilità e il divertimento, contrastando invece videolottery e slot che attirano verso il gioco d'azzardo patologico.