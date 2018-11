LaSabri, la giovane creator che sa parlare agli adolescenti

Milano (askanews) - E' una delle regine incontrastate di YouTube, ma Sabrina Cereseto, in arte "LaSabri", è molto di più che una gamer o una youtuber, lei si definisce una creator, ma questa ventiseienne davvero è un fiume in piena di allegria ed energia. Ora dopo il successo del primo libro, esce con Cavolini, edito da Rizzoli, il suo primo fumetto.

"Cavolini è il mio nuovo libro a fumetti ma non è rivolto solo ai più piccoli, ma ha una storia dietro. Io da quando sono piccola sono innamorata dei Peanuts, che sono anche i miei primi tatuaggi perchè sono cresciuta con Snoopy e per questo ho voluto portare un tributo a Schulz, mettendo dentro i personaggi della mia vita".

Ironica e sempre positiva, è amatissima da adolescenti e preadolescenti perchè viene percepita come la sorella maggiore, l'amica più grande con cui poter parlare e confrontarsi.

"Per me è importantissimo raccontare certi valori ai ragazzi come ad esempio l'amore per la famiglia, per i nonni, il razzismo il bullismo Cyberbullismo perchè siamo in un'epoca in cui alcune cose non vengono trasmesse e anche io da adolescente ho commesso alcuni errori e voglio evitare che i ragazzi commettano questi errori qui. Loro si fidano perchè sono un'immagine pulita e aspirano a diventare quello che sono e quindi ascoltano quello che ho da dire".

Nel 2017 ha lanciato una campagna contro il Cyberbullismo. Nella sua vita però non ci sono solo videogiochi e internet, tanto che il suo nick name non è più LaSabrigamer ma solo LaSabri.

"Io sono un po' nerd, nel senso che io mi metto nella mia stanza e gioco ai videogiochi, ma ho un timing, nel senso che anche da piccola non giocavo 16 ore al giorno: andavo a scuola, andavo in palestra, tornavo studiavo e quando potevo mi chiudevo in camera a giocare. Diciamo che bisogna sapere bilanciare le due cose".

Da poco è uscito anche il Vlogumentary "Social Dream" di cui è protagonista insieme a Favij e ai Mates.

"Un Vlogumentary Vlog gigante che racchiude un po' la nostra vita per far capire alle persone il lavoro che c'è dietro quello che facciamo, alcuni pensano che giochiamo 10 minuti carichiamo un video e guadagnamo milioni, ma non è così, per questo abbiamo voluto fare una cosa professionale, per mostrare la nostra vita, il lavoro i viaggi che normalmente non si vedono perchè abbiamo noi la telecamera in mano".

Dall'alto dei sui 3milioni di followers, ha già prestato la voce a Tiffany, nel film Disney "Ralph spacca Internet" e per il suo futuro ha le idee chiare.

"Quello che miro a fare io è a presentare, mi piace l'idea della conduzione, avere un programma, intrattenere il pubblico, non so se su internet o in tv quello lo vedremo poi".