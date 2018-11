A Central Park l'anatra mandarina seduce i passanti

Roma, (askanews) - Da qualche settimana è divenuta l'attrazione di chi frequenta Central Park a New York: un'anatra mandarina, famosa per la sua eleganza e bellezza e arrivata da non si sa dove, si è mescolata alle banali anatre selvatiche, come i germani reali.

La coloratissima anatra proveniente dall'Asia, in questo caso un esemplare maschio, pare sia comparsa un giorno di ottobre. La sua presenza è stata rivelata da un video condiviso su Twitter da un appassionato di uccelli rari, tale David Barrett (@BirdCentralPark), e da allora si è guadagnata anche la prima pagina del New York Times.