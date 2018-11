In anteprima il video "Mille Vite" del rapper Peligro

Milano (askanews) - Il rapper Peligro torna pubblicando online, venerdì 30 novembre, il video di "Mille vite", brano estratto dal disco di inediti "Mietta sono io" del rapper Peligro.

Il video è stato concepito per essere molto semplice a livello di immagine per cercare di mettere in risalto il più possibile il testo del brano.

Questo ciò che racconta Peligro a proposito di "Mille vite": "Questo brano, sotto certi punti di vista, è una dimostrazione di forza. Ho voluto inserire una serie di suggestioni e di immagini che portassero in primo piano un modo particolare di affrontare le sfide della vita. È il richiamo della vita stessa a dare la forza di compiere queste azioni in maniera costruttiva ed è quello che ho provato a fare in questa canzone".

"Mietta sono io", interamente prodotto da Marco Zangirolami, è un racconto introspettivo del rapper milanese, che si è dovuto mettere in discussione e ha dovuto superare alcuni suoi limiti per riuscire a scoprire un lato di sé finora nascosto.