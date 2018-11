Champions, Roma ko col Real Madrid ma si qualifica lo stesso

Roma (askanews) - "Sono arrabbiato per la partita, non si può regalare quello che abbiamo regalato a una squadra forte come il Real e poi perdere il filo logico dopo aver fatto un ottimo primo tempo, meritavamo molto di più. Nel calcio poi il risultato determina tante altre cose. Sicuramente dobbiamo migliorare tanto, non siamo ancora all'altezza di quello che siamo stato l'anno scorso": Commento amaro dell'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, al termine del match perso in casa contro il Real Madrid.