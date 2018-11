Documento unico dell'automobilista: Sermetra pronta alla sfida

Roma, (askanews) - Sermetra Consortile, la più gramde rete di agenzie e di pratiche auto e autoscuole in Italia, ha colto le sfide della digitalizzazione e, come interfaccia della pubblica amministrazione, è pronta alla scvolta oìstorica del documento unico dell'automobilista, che riunirà libretto di circolazione, certificato di proprietà e immatricolazione. A spiegarlo è il presidente di Sermetra Consortile, Liliana Allena.

Sermetra Consortile nasce "nel 1994 dalla volontà di alcuni studi di consulenza di costituirsi in consorzio per interfacciarsi con la pubblica amministrazione, per essere riferimento per i cittadini e soprattutto nel mondo dell'automotive. Oggi - ha detto Allena in una intervista ad askanews - siamo una rete importante in Italia perché rappresentiamo 1.100 studi di consulenza, e siamo interfaccia con lo Stato perché siamo partner della pubblica amministrazione per il disbrigo di alcuni servizi importanti. Con la Pa siamo stati riconosciuti come sportello telematico dell'automobilista. Noi eroghiamo online dei servizi: immatricolazione, libretto di circolazione, certificato di proprietà che oggi è digitale".

"Siamo anche erogatori di duplicati, rinnovi patenti, servizi legati al mondo dell'autotrasporto e servizi professionali. E poi facciamo la riscossione bolli".

La digitalizzazione, ha proseguito Allena, ha dato una grande mano nel rapporto con la pubblica amministrazione e con i cittadini. "La digitalizzazione oggi ci consente di vivere meglio ma ci consente anche di tracciare i flussi devono essere tracciati. Ci deve essere anche una certificazione ma abbiamo sviluppato anche il servizio di security per garantire a cittadini e a pubblica amministrazione di essere una rete, un network che eroga questi servizi".

Oggi "siamo alla svolta. Sta per iniziare un nuovo periodo, quello del documento unico. Con l'emanazione da parte dei soggetti della pa, della motorizzazione, del dipartimento dei trasporti terrestri, potremo passare al documento unico per Immatricolazione, trasferimento di proprietà di tutti i veicoli in circolazione. E proprio su questo noi stiamo accompagnando e lavorando in sinergia con la pa per cercare di essere soggetti pronti anche sull'ambito digitale per erogare questo documento appena entrerà in vigore, dovrebbe essere nel 2019".

Sempre nel 2019 entrerà in vigore la fatturazione elettronica. Anche su quello "la formazione è l'elemento essenziale. Noi siamo già sul territorio italiano per fornire tutti gli strumenti ai nostri consorziati di essere pronti per partire con il primo gennaio con questo nuovo tema importante che innova radicalmente quello che è il mondo della fatturazione. Oggi dobbiamo ringraziare i sistemi tecnologici che consentono di interfacciarsi e di erogare in modo abbastanza semplice quello che è il documento nuovo che entrerà in vigore"