Bertolucci, Taviani: mi aveva detto che voleva fare un altro film

Roma, 27 nov. (askanews) - "È stato un grande artista del Novecento e del Novecento ha raccontato le ombre e le luci. Aveva una macchina da presa magica, era uno dei pochi a usarla così, ultimamente l'ho sentito al telefono e mi ha detto: voglio fare un altro film, starò in tre stanze perché non mi posso muovere bene, come stai, ma sarà un film di gioia, deve essere gioioso".

Così Paolo Taviani ha ricordato il regista Bernardo Bertolucci scomparso a 77 anni a Roma, arrivando alla camera ardente in Campidoglio.

"Non gli è stato concesso - ha aggiunto Taviani - ma credo che sarebbe felice di vedere come l'Italia e non solo sta parlando di lui e dei suoi film, è stato un grande regista".